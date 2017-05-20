Меркель обеспокоена обострением ситуации на востоке Украины

Вопросы безопасности и прекращения огня - главная тема встречи лидеров Германии и Украины. По словам Меркель, это основа для политического урегулирования на востоке Украины.

После некоторого затишья ситуация в Донбассе все больше обостряется, участилось число случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, 20 апреля, журналистам в резиденции федерального правительства Мезеберг в Бранденбурге перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.

"Главной темой нашего сегодняшнего разговора станет вопрос, как мы можем улучшить ситуацию с безопасностью", - заявила Меркель, отметив, что прекращение огня является предпосылкой для "дальнейшего политического продвижения". Глава правительства Германии также сообщила, что намерена обсудить с Порошенко ход реформ на Украине и будущее "нормандского формата". По словам Меркель, сейчас ведутся переговоры о встрече четырех глав государств-участников переговоров в этом формате. Она также сообщила, что проинформирует Петра Порошенко о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи и с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Порошенко заявил, что не видит альтернативы "минским соглашениям" и настаивает на их выполнении. Нынешний визит в Берлин для Порошенко уже одиннадцатый - он бывал в немецкой столице примерно столько раз, сколько все его предшественники вместе взятые. По словам украинского президента, страны на данный момент достигли "беспрецедентного уровня доверия".

Порошенко также отметил важное значение для граждан Украины безвизового режима с ЕС. По его словам, это означает окончательный разрыв с советской империей и окончательное возвращение Украины в семью европейских народов. Он также выразил надежду на скорейшее завершение Нидерландами процедуры ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

На субботу запланирована также встреча Петра Порошенко в Берлине с бывшим главой НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.