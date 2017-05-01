Меркель обещает поддержку Саудовской Аравии в борьбе с "Исламским государством"

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Deutsche Welle
понедельник, 1 мая 2017 г. 09:03
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила хорошие перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией в ряде отраслей, при этом указав Эр-Рияду на проблемы с соблюдением прав человека.
Angelos Merkel vizitas Saudo Arabijoje
© AFP / Scanpix

Упомянув о прогрессе в отношениях с Саудовской Аравией в вопросах военного сотрудничества, канцлер ФРГ Ангела Меркель тем, не менее, не обошла вниманием ситуацию с недостаточным соблюдением прав человека в этой стране. О большом дефиците в этой области она заявила в воскресенье, 30 апреля, после встречи с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом в портовом городе Джидда, в частности, в связи с применением Эр-Риядом смертной казни, а также с заключением саудовского блогера Раифа Бадави.

В то же время германский канцлер указала на хорошие перспективы для экономического сотрудничества обеих стран. При этом, по ее словам, жесткие установки Берлина для экспорта вооружения не будут нарушены. Вместо того, чтобы поставлять оружие, Германия намерена оказывать военную помощь в другой, менее спорной форме - Меркель сослалась на заключенное ранее соглашение об обучении саудовских военных в Германии. Она особо отметила роль Саудовской Аравии в борьбе против террористической организации "Исламское государство".

"Прекратить авиаудары в Йемене"

Говоря об операции саудовской армии в охваченном гражданской войной Йемене, глава германского правительства заявила о необходимости прекращения авиаударов. "Мы выступаем за дипломатическое решение конфликта. Мы не верим, что у него может быть военное решение", - подчеркнула Ангела Меркель.

В связи с массивной реорганизацией экономики в Саудовской Аравии канцлер ФРГ видит большие возможности и для немецкой промышленности. "Саудовская Аравия очень заинтересована в том, чтобы немецкая экономика внесла свой вклад", - отметила она.

Deutsche Welle
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