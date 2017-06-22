Меркель назвала приоритетную цель саммита ЕС

Глава правительства ФРГ отметила позитивный настрой, с которым Брюссель и Лондон приступили к обсуждению процедуры. "Однако в центре внимания должно быть будущее 27 стран-членов ЕС", - заявила Меркель. Назвав эту проблематику приоритетной, канцлер Германии подчеркнула, что Брюсселю следует сделать все возможное, чтобы экономический рост и социальное благополучие были ощутимыми каждым жителем Евросоюза. При этом речь должна идти также и о рабочих местах, оборонной политике и борьбе с терроризмом.

Дональд Туск не исключает отказ Лондона и ЕС от Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск, по его словам, не теряет надежду на то, что Великобритания в конечном итоге все равно останется в составе ЕС. Выступая на саммите в Брюсселе 22 июня, он напомнил о том, что создание Европейского Союза когда-то тоже казалось несбыточной мечтой. При этом он процитировал строчку из песни Джона Леннона "Imagine": "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one" ("Вы можете меня считать мечтателем, но в этом я не одинок").

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ответил на этот тезис Туска в Twitter, написав, что "сейчас время для действий и определенности, а не для мечтаний и неуверенности".