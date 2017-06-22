Меркель назвала приоритетную цель саммита ЕС

 (5)
Deutsche Welle
четверг, 22 июня 2017 г. 21:30
Дальнейшее развитие Европейского Союза и общее будущее 27 стран-членов ЕС должно превалировать над переговорами о процессе выхода Великобритании из сообщества. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС, который начался в четверг, 22 июня, в Брюсселе.
Angela Merkel
© AP / Scanpix

Глава правительства ФРГ отметила позитивный настрой, с которым Брюссель и Лондон приступили к обсуждению процедуры. "Однако в центре внимания должно быть будущее 27 стран-членов ЕС", - заявила Меркель. Назвав эту проблематику приоритетной, канцлер Германии подчеркнула, что Брюсселю следует сделать все возможное, чтобы экономический рост и социальное благополучие были ощутимыми каждым жителем Евросоюза. При этом речь должна идти также и о рабочих местах, оборонной политике и борьбе с терроризмом.

Дональд Туск не исключает отказ Лондона и ЕС от Brexit
Председатель Европейского совета Дональд Туск, по его словам, не теряет надежду на то, что Великобритания в конечном итоге все равно останется в составе ЕС. Выступая на саммите в Брюсселе 22 июня, он напомнил о том, что создание Европейского Союза когда-то тоже казалось несбыточной мечтой. При этом он процитировал строчку из песни Джона Леннона "Imagine": "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one" ("Вы можете меня считать мечтателем, но в этом я не одинок").

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ответил на этот тезис Туска в Twitter, написав, что "сейчас время для действий и определенности, а не для мечтаний и неуверенности".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Мэром Риги вновь избран Нил Ушаков (5)

Nilas Ušakovas
В четверг 22 июня на первом заседании Рижской думы нового созыва мэром столицы был избран Нил Ушаков, который занимает этот пост уже восемь лет.

Меркель назвала приоритетную цель саммита ЕС (5)

Angela Merkel
Дальнейшее развитие Европейского Союза и общее будущее 27 стран-членов ЕС должно превалировать над переговорами о процессе выхода Великобритании из сообщества. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС, который начался в четверг, 22 июня, в Брюсселе.

Порошенко назвал "Северный поток-2" инструментом российской агрессии (31)

Порошенко назвал Северный поток-2 инструментом российской агрессии
В условиях, когда Россия проводит агрессивную политику не только против Киева, но и ЕС, особенно важно решать вопросы энергетической безопасности и иметь разнообразные источники энергии, уверен президент Украины.

Германия намерена продолжить высылку нелегалов в Афганистан

Berlyno Tegelio tarptautinis oro uostas Vokietijoje
Самолет с афганцами, получившими отказ в убежище, может 28 июня вылететь в Кабул из аэропорта Лейпциг/Халле. Между тем, по оценкам ООН, ситуация в Афганистане становится все опаснее.

Белый дом пытается ослабить законопроект о санкциях против Кремля (4)

Белый дом пытается ослабить законопроект о санкциях против Кремля
Сторонники Трампа пытаются пролоббировать в Палате представителей менее жесткий законопроект о санкциях против Кремля, сообщает газета The New York Times.
Facebook друзья
Rambler's Top100