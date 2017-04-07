Меркель назвала применение химоружия в Сирии "военным преступлением"

 (7)
Deutsche Welle
пятница, 7 апреля 2017 г. 19:45
Ангела Меркель считает, что применив химическое оружие в Сирии, Башар Асад "совершил военное преступление". В правительстве Германии ответственность Асада за газовую атаку считают "достаточно вероятной".
Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала газовую атаку в Сирии, "убийством невинных людей с использованием химического оружия". "Использование химического оружия запрещено, и тот, кто его применяет, "совершает военное преступление", сказала она в пятницу, 7 апреля, в Берлине.

"Самое правильное и важное сейчас – использовать все усилия для проведения политических переговоров", - подчеркнула Меркель.

Правительство Германии между тем считает, что ответственность президента Башара Асада за газовую атаку в Сирии "достаточно вероятна". Представитель министерства иностранных дел Германии указал на имеющуюся в их распоряжении информацию, полученную от США, Франции и Турции, а также благодаря личным контактам на месте, дающую основания полагать, что ответственность за применение химического оружия лежит на режиме Асада, передает AFP.

Министерство иностранных дел Германии также прокомментировало удар по авиабазе в Сирии, совершенный американской стороной, подчеркнув, что пока не все известно, почему США пошли на этот шаг, но удар они назвали "очень точечным". По мнению МИД Германии, действия США "объяснимы" в ситуации, когда Совет Безопасности ООН блокирован.

Ранее в совместном заявлении канцлер Германии Ангелы Меркель и президент Франции Франсуа Олланд всю вину за гибель людей в Сирии возложили на президента страны Башара Асада, подчеркнув, что он несет "единоличную ответственность" за произошедшее. "Систематически применяемое им химическое оружие и его преступления против собственного народа требуют применения санкций", - сказано в совместном обращении Меркель и Олланда.

В результате предполагаемой химической атаки погибли более 70 человек. Вего от отравления пострадали более 546 человек. ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Меркель назвала применение химоружия в Сирии "военным преступлением" (7)

Angela Merkel
Ангела Меркель считает, что применив химическое оружие в Сирии, Башар Асад "совершил военное преступление". В правительстве Германии ответственность Асада за газовую атаку считают "достаточно вероятной".

Google начнет маркировать достоверную информацию (4)

Google начнет маркировать достоверную информацию
Компания Google решила бороться с фейковой информацией и внедрила функцию Fackt Check, позволяющую помечать достоверную информацию в интернете.

Асад назвал удары США "глупыми и безответственными" (32)

Basharas al Assadas
Президент Сирии Башар Асад назвал безответственным и безрассудным шагом решение США нанести удары крылатыми ракетами по авиабазе в центральной части страны.

Стокгольм: грузовик въехал в толпу в центре города есть погибшие (68)

Стокгольм: грузовик въехал в толпу в центре города
Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма.

Совбез России назвал неизбежными негативные последствия после удара США (32)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны неизбежные негативные последствия ракетных ударов США по Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Facebook друзья
Rambler's Top100