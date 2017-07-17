Меркель намерена оставаться канцлером Германии до 2021 года

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Deutsche Welle
понедельник, 17 июля 2017 г. 10:27
Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена в случае успеха блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в сентябре возглавлять правительство страны до 2021 года. Об этом она заявила в воскресенье, 16 июля, в интервью телеканалу ARD.
Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

"Я выставила свою кандидатуру и собираюсь работать четыре года, - сказала Меркель. - И у меня твердое намерение сделать именно так, как я пообещала людям".

В случае победы на выборах Меркель в четвертый раз подряд возглавит правительство. В 2021 году ей исполнится 67 лет. В связи с относительно долгим сроком пребывания у власти в политических кругах были дискуссии о том, что она могла бы добровольно уйти со своего поста через какое-то время после выборов.

Про шахтеров и беженцев

Меркель высказалась за прекращение добычи бурого угля в Германии, не назвав конкретной даты. По ее словам, в своей программе Христианско-демократический союз (ХДС) запланировал вести переговоры с регионами, в которых ведется добыча, с целью найти новые рабочие места для людей, занятых сейчас в этой отрасли.

Глава правительства ФРГ в очередной раз высказалась против закрепления в законе максимального числа беженцев, которых Германия готова принимать. По словам Меркель, сократить приток беженцев можно другими способами, например, борьбой с причинами миграции. Глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер требует введения такого правила, однако в совместной предвыборной программе ХДС/ХСС оно не упоминается.

Deutsche Welle
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