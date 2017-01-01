Меркель: исламистский террор - главная угроза для Германии

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bbcrussian.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 13:26
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в новогоднем обращении к жителям страны назвала главной угрозой для Германии террористическую угрозу, исходящую от исламистов.
Angela Merkel, Dalia Grybauskaitė
© AP/Scanpix

"Без сомнения, главное испытание для нас - террористы-исламисты, которые уже долгие годы приглядывались к Германии. В 2016 году они атаковали нас в Вюрцбурге, в Ансбахе, а всего несколько дней назад - на рождественской ярмарке здесь, в Берлине", - сказала Меркель.

Меркель согласилась с теми, кто считает, что особенно грустно и неприятно, когда такие нападения совершают люди, просившие защиты со стороны Германии и получившие от страны и ее народа эту защиту.

"Продолжая жить своими жизнями и заниматься своими делами, мы говорим террористам: вы преисполненные ненависти убийцы, но не вы решаете, как мы живем и как мы хотим жить. Мы свободны, доброжелательны и открыты", - сказала Меркель.

Меркель призвала противопоставить ненависти, лежащей в основе любого террора, твердое следование идеалам демократии и правового государства, а также общие для всех жителей страны ценности.

По мнению канцлера, немцы должны стать сильнее любого терроризма и любой ненависти. И в этом, считает Меркель, им должны помочь собственная человечность и собственная сплоченность.

В 2016 году в Германии произошли сразу несколько нападений на мирных людей, квалифицированных властями страны как теракты. Последнее и самое крупное из них произошло в Берлине 19 декабря.

Тогда уроженец Туниса, приехавший в Германию в конце 2015 года, врезался на угнанном грузовике в посетителей рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек, еще почти 50 получили ранения.

Личность подозреваемого вскоре удалось установить. Его объявили в международный розыск и несколько дней спустя заметили в Милане. Местная полиция застрелила мужчину после того, как он оказал сопротивление при задержании.

Другие два нападения, упомянутые Меркель в своей речи, произошли в июле. В Вюрцбурге беженец из Афганистана напал с топором на пассажиров поезда, ранив четырех человек, после чего был застрелен. В Ансбахе подлежащий депортации сириец устроил самоподрыв, ранив 15 человек.

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