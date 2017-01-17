Меркель и Трамп: противоположности не притягиваются

Трамп назвал "катастрофической ошибкой" решение канцлера Ангелы Меркель впустить в Германию 890 тыс. беженцев. А о Евросоюзе избранный президент США пренебрежительно отозвался как об "инструменте Германии".

Он также пригрозил немецкому автопроизводителю BMW таможенными пошлинами на импортируемые в США автомобили в случае, если компания построит завод в Мексике.

В Германии риторика Трампа многих привела в уныние, но вряд ли кого-то удивила. Кроме того, пока непонятно, когда Ангела Меркель встретится с новым президентом.

С уверенностью пока можно сказать лишь то, что скорого возобновления теплых двусторонних отношений, построенных Меркель и Обамой, мы не увидим.

Отношения Обамы и Меркель пережили, в частности, скандал, связанный с тем, что американские спецслужбы прослушивали мобильный телефон немецкого канцлера. Обама всегда был активным сторонником Евросоюза и одобрял политику "открытых дверей" Меркель в отношении беженцев.

На критику Трампа Меркель отвечает со свойственной ей сдержанностью. Избранный президент США, по ее словам, вновь выразил свою позицию. А ее собственные взгляды уже давно всем известны, добавила она.

Вице-канцлер Зигмар Габриэль, комментируя слова Трампа, был менее дипломатичен, заявив, что волна беженцев в Европе - это, в первую очередь, результат политики вмешательства США на Ближнем Востоке.

Немецкое предупреждение

Теперь в трансатлантических отношениях сменился тон. Несмотря на немецкие корни Трампа, немецкие политики его невзлюбили.

Его предвыборная риторика не нравилась многим немцам. Проведенный федеральным телеканалом перед выборами в США опрос показал, что только 4% немцев считали Трампа подходящим кандидатом на пост американского президента.

Помимо прочего многие в Германии были удивлены отношением Трампа к немецкой автоиндустрии.

Мало кто здесь верит, что угрозу Трампа обложить экспортируемые в США немецкие автомобили пошлиной в 35% поддержат в Конгрессе.

Разумеется, США важны для немецких автокомпаний как рынок сбыта и как страна, где размещены их сборочные предприятия.

Глава немецкой ассоциации автопроизводителей VDA Маттиас Виссман на прошлой неделе заявил: "Автопроизводители в США и Германии выражают интерес в заключении торгового соглашения, которое бы предусматривало меньшее количество торговых препятствий и подходило бы насколько возможно близко к полному устранению пошлин на импорт".

Представитель Германии в Европарламенте Манфред Вебер в понедельник высказался более прямолинейно: "Мы тоже можем "прижать" американские компании, если нужно".

Пожалуй, неудивительно, что один из лидирующих немецких экономистов призвал правительство постараться наладить с Дональдом Трампом диалог.

По мнению президента немецкого Института экономических исследований Клеменса Фуеста, существует риск того, что у Дональда Трампа не получится достигнуть своих предвыборных целей - создания в США большего количества рабочих мест в промышленности и ограничения импорта - и тогда он найдет "козла отпущения" в немецкой экспортно-ориентированной экономике.

В Германии есть опасения, что ситуация выходит за рамки немецкой политики. Положение всей Европы на глобальной геополитической арене меняется.

Партнерство Ангелы Меркель и Барака Обамы обеспечивало устойчивый баланс сил. Ее роль посредника между Россией и Западом давало ей лично и Германии значительное влияние.

Все это вскоре может измениться, и Ангеле Меркель придется - возможно, в одиночестве - защищать целостность Евросоюза, расколу которого, кажется, будет рад не только Кремль, но и обновленный Белый дом.

Пренебрежение Трампа в отношении как НАТО, которое он в прошлом называл устаревшей организацией, так и Евросоюза вызывают опасения на самом высоком уровне, и не только в Берлине.

По мнению министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, лучшим ответом Трампу было бы единство стран Европы.

Меркель высказывается в том же ключе, заявляя, что страны ЕС должны вместе вести борьбу с терроризмом, работать над контролем на внешних границах Европы и над созданием единого цифрового рынка.

Судьба Европы - в ее собственных руках, говорит Меркель.

Пока канцлер и ее министры планируют подходить к взаимоотношениям с США прагматически. Меркель, по ее словам, будет работать с новой американской администрацией и посмотрит, к каким соглашениям удастся прийти.

Один депутат парламента рассказал мне, что политики, хоть и с изумлением, многие нехотя, но привыкают к новому формату сотрудничества.

В конце концов, почти невозможно представить себе более странный союз, чем Ангела Меркель и Дональд Трамп.