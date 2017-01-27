Меркель и Олланд назвали стоящие перед Евросоюзом вызовы

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Deutsche Welle
пятница, 27 января 2017 г. 18:25
Лидеры Германии и Франции призвали страны ЕС к единству на фоне внешних и внутренних угроз. В частности, они упомянули опасность, исходящую от популистов в Европе.
A. Merkel ir F. Hollande'as sieks naujo plano ES
© Sipa Press/Scanpix

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд призвали страны Евросоюза объединиться на фоне внешних и внутренних угроз. Об этом они заявили в пятницу, 27 января, на совместной пресс-конференции в Берлине. Лидеры страны обсуждали проблемы ЕС в преддверии саммита Евросоюза, который запланирован на 3 февраля на Мальте.

Меркель в своем выступлении говорила в первую очередь о защите либеральных ценностей, сохранении экономического благополучия и свободного рынка. Франсуа Олланд, в свою очередь, напомнил об угрозе терроризма, "войнах, которые идут у дверей" Европы, климатических изменениях.

Французский президент также подчеркнул, что у ЕС появились вызовы, связанные с политикой новой американской администрации в отношении торговых норм и урегулирования международных конфликтов. Помимо этого, он отметил опасность распространения популистской риторики в Европе.

Нынешний визит Олланда в Берлин, вероятно, станет для него последним в роли главы государства. Весной во Франции пройдут президентские выборы, участвовать в которых он уже не будет.

Deutsche Welle
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