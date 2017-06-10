Меркель: ЕС готов к переговорам по "брекситу"

bbcrussian.com
суббота, 10 июня 2017 г. 16:34
Ангела Меркель заявила, что не видит препятствий для начала переговоров о "брексите" по ранее согласованному графику, несмотря на результаты прошедших в Британии выборов.
Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

По ее мнению, Британия будет придерживаться сроков начала переговоров, а ЕС к ним готов. Ангела Меркель выразила надежду, что Британия останется надежным партнером и после завершения переговоров, которые должны начаться 19 июня.

Это ее первые публичные комментарии по поводу досрочных парламентских выборов в Британии, после которых консерваторы во главе с Терезой Мэй потеряли 13 мест в палате общин, а вместе с этим — и большинство в парламенте.

Между тем, премьер-министр Тереза Мэй пошла на досрочные выборы именно потому, что хотела укрепить свое положение в парламенте и получить полновесный мандат на ведение переговоров с Европейским союзом.

Тереза Мэй подтвердила в пятницу, что она намерена теперь сформировать правительство, которое будет вынуждено полагаться на поддержку североирландской Демократической юнионистской партии, получившей в новом парламенте 10 мест.

"Шанс на более разумные переговоры"

Выступая перед журналистами в Мехико, где она находится с визитом, Ангела Меркель заявила, в частности, что европейские страны будут вести переговоры с Британии, исходя из своих интересов, рассчитывая в то же время на сохранение партнерских отношений.

Тем временем Микаэль Фукс, экономический советник германского канцлера, в разговоре с корреспондентом Би-би-си заявил, что Терезе Мэй пора занять реалистическую позицию и смягчить свой подход к переговорам.

"Ее желания не получили должной поддержки британского народа, — сказал он. — Мне кажется, что в противном случае она получила бы больше голосов".

"Возможно, это наш шанс на более разумные переговоры по "брекситу", потому что до недавнего времени у меня было ощущение, что подход к ним с британской стороны был очень жестким, а теперь он потерял смысл", — сказал Фукс.

Другие европейские лидеры также высказали опасения в том, что ослабление позиций британского правительства усложнит ведение переговоров.

Глава европейской делегации на предстоящих переговорах Ги Верхофстадт, который одновременно является президентом Альянса либералов и демократов в Европейском парламенте, высказался по поводу Терезы Мэй весьма едко.

"Еще один провалившийся политический замысел: сначала Кэмерон, а теперь Мэй. Это сделает и без того сложные переговоры еще более сложными", — написал он в Твиттере.

Жан-Клод Юнкер, глава Европейской комиссии, высказался в пользу безотлагательного начала переговоров, как и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Президент Европейского совета Дональд Туск по-прежнему считает, что переговоры по "брекситу" должны завершиться к марту 2019 года.

"Мы не знаем, когда начнутся переговоры. Но мы знаем, когда они должны закончиться. Мы постараемся избежать ситуации, когда сделка окажется невозможной из-за того, что переговоров не было", — написал он, имея в виду появившиеся в последнее время высказывания некоторых консервативных политиков о том, что отсутствие сделки с ЕС явилось бы оптимальным исходом переговоров.

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