Мэр Сиэтла призвал демонтировать памятник Ленину

Мэр американского города Сиэтл (штат Вашингтон) Эд Мюррей высказался за снос памятника Владимиру Ленину, стоящего на одной из улиц города. Заявление мэра, сделанное им в четверг в эфире радиостанции KIRO, опубликовало местное издание MYNorthwest.

"В последние дни жители Сиэтла выражали озабоченность и разочарование в связи с тем, что в нашем городе существуют символы ненависти, расизма и насилия", - отметил мэр. "Мы должны убрать все эти символы. Это включает как памятники конфедератам, так и статуи, идеализирующие основателя авторитарного советского режима", - сказал Мюррей, слова которого приводит ТАСС.

"Я считаю, что мемориал конфедератам на кладбище Лейк-Вью и статуя Ленина во Фримонте должны быть убраны", - сказал мэр, добавив, что оба памятника находятся на частных территориях. Без согласия владельцев власти города их снести не смогут.

"Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны идеализировать тех, кто совершал жестокие зверства и пытался разделить нас по признаку того, кто мы есть и откуда", - отметил также мэр.

Статуя Ленина в Сиэтле представляет собой бронзовое изваяние высотой около пяти метров. Памятник был изготовлен словацким скульптором Эмилем Венковым и установлен в 1988 году в городе Попрад (ныне территория Словакии). После падения коммунистического режима в Чехословакии статую демонтировали. Впоследствии американец Льюис Карпентер купил ее у властей страны за 42 тыс. долларов и привез в США.

В 1994 году Карпентер скончался. Через год после этого его наследники установили статую на одной из улиц Сиэтла в сквере частного владения. Они выставили ее на продажу, но до сих пор не могут найти покупателя.

На этой неделе в США разгорелись острые дискуссии вокруг памятников, воздвигнутых в память о солдатах армии Конфедерации рабовладельческих южных штатов. Она существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Гражданскую войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор в США насчитывается около 700 памятников конфедератам.

12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны генералу Роберту Ли. Тогда 20-летний неонацист на машине на большой скорости врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.