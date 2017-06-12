Мэр Риги хочет зарегистрировать товарный знак "Кепка Ушакова"

Мэр Риги Нил Ушаков в середине мая подал в Патентное управление Латвии заявку на регистрацию товарного знака "Кепка Ушакова", сообщает передача De Facto телеканала LTV.

Заявка подана от Ушакова как частного лица. Мэр Риги хочет получить права на использование словосочетаний "Ušakova kepka", "Ushakova kepka", "Ushakov cap" и "КЕПКА УШАКОВА". Заявка находится в стадии рассмотрения. Ушаков заявил передаче, что хочет зарегистрировать это словосочетание только для того, чтобы кто-нибудь не начал выпускать что-то "очень неоднозначного содержания".

"Кепка Ушакова" - неофициальное название искусственного холма в микрорайоне Плявниеки (названо по аналогии с горой Lemberga hūte в Вентспилсе). Ранее мэр Риги в социальных сетях признавал, что сам иногда использует это словосочетание. Более того, в предвыборной кампании использовались синие кепки с таким словосочетанием - в такой кепке был сфотографирован солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а Нил Ушаков разместил фото кепки на своем личном профиле в Facebook.

Ушаков заявил LTV, что у него нет никаких планов по поводу того, чтобы назвать холм в Плявниеках "Кепкой Ушакова": "Меня можно во многом обвинить, но я не сумасшедший и не дурак. Такого названия даже у самой лучшей горы быть не может".