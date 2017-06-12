Мэр Риги хочет зарегистрировать товарный знак "Кепка Ушакова"

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rus.DELFI.lv
понедельник, 12 июня 2017 г. 08:50
Мэр Риги Нил Ушаков в середине мая подал в Патентное управление Латвии заявку на регистрацию товарного знака "Кепка Ушакова", сообщает передача De Facto телеканала LTV.
Nilas Ušakovas
© AFP/Scanpix

Заявка подана от Ушакова как частного лица. Мэр Риги хочет получить права на использование словосочетаний "Ušakova kepka", "Ushakova kepka", "Ushakov cap" и "КЕПКА УШАКОВА". Заявка находится в стадии рассмотрения. Ушаков заявил передаче, что хочет зарегистрировать это словосочетание только для того, чтобы кто-нибудь не начал выпускать что-то "очень неоднозначного содержания".

"Кепка Ушакова" - неофициальное название искусственного холма в микрорайоне Плявниеки (названо по аналогии с горой Lemberga hūte в Вентспилсе). Ранее мэр Риги в социальных сетях признавал, что сам иногда использует это словосочетание. Более того, в предвыборной кампании использовались синие кепки с таким словосочетанием - в такой кепке был сфотографирован солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а Нил Ушаков разместил фото кепки на своем личном профиле в Facebook.

Ушаков заявил LTV, что у него нет никаких планов по поводу того, чтобы назвать холм в Плявниеках "Кепкой Ушакова": "Меня можно во многом обвинить, но я не сумасшедший и не дурак. Такого названия даже у самой лучшей горы быть не может".

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