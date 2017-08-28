Мексика отказалась оплачивать возведение стены на границе с США

Кроме того, власти Мексики в очередной раз подчеркнули, что выступают против строительства стены на границе с США и не собираются оплачивать реализацию этих планов Трампа.
Трамп 27 августа опубликовал в своем личном аккаунте два твита. Один из них касался необходимости построить стену на границе с Мексикой, поскольку это страна "с одними из самых высоких показателей по уровню преступности в мире".
Он подчеркнул, что Мексика должна будет оплатить ее возведение.
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