Мэй заявила, что не собирается в отставку после Brexit

Мэй это опровергает. "Я не тот человек, что легко бросает начатое, - цитирует ее Reuters. - Да, я здесь на долгий срок. То, чем занимаюсь я и мое правительство, касается не только реализации Brexit, но и достижения более светлого будущего для Великобритании". Так она ответила на вопрос ВВС о том, собирается ли она принять участие в следующих парламентских выборах.

27 августа канцелярия премьер-министра также опровергла сообщения местной прессы о намерении нынешней главы правительства подать в отставку в 2019 году, напоминает ТАСС.

Ранее газета Daily Mirror со ссылкой на анонимного парламентария от Консервативной партии сообщила, что Мэй пригласила в загородную резиденцию Чекерс группу из 15 политиков-тори, где якобы проинформировала их о намерении покинуть посты лидера партии и главы правительства 30 августа 2019 года. Такая стратегия, как заверяли источники таблоида, поможет Мэй гарантировать, что она в ближайшее время не столкнется с внутрипартийной конкуренцией в борьбе за лидерство и в спокойной обстановке доведет страну до намеченного на конец марта 2019 года формального выхода из Евросоюза.

Следующие парламентские выборы должны состояться не позднее 2022 года. Предыдущие выборы Мэй провела досрочно, надеясь увеличить представительство своей партии. Однако итоги волеизъявления обернулись для Консервативной партии потерей парламентского большинства, а для их главных соперников - лейбористов, наоборот, укреплением политических позиций. После этого в прессе стало появляться все больше материалов о возобновлении негласной борьбы за лидерство в рядах Консервативной партии.