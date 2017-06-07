Мэй: законы о правах человека можно менять для борьбы с терроризмом

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bbcrussian.com
среда, 7 июня 2017 г. 11:30
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изменит законы о защите прав человека, если они "встанут на пути" борьбы с терроризмом.
Theresa May
© AFP / Scanpix

По ее словам, методы борьбы необходимо менять.

Среди прочего речь идет о более длительных тюремных заключениях осужденных за терроризм и упрощении депортации иностранных подозреваемых в терроризме на родину, отметила она.

"Я также имею в виду ограничение свободы и передвижения подозреваемых в терроризме, в том случае когда у нас достаточно оснований, чтобы считать их угрозой, но недостаточно для того, чтобы преследовать их в суде", - заявила Мэй.

"И если наши законы о правах человека встанут у нас на пути, мы изменим законы", - добавила премьер-министр.

В интервью изданию Sun Мэй также заявила, что рассмотрит возможность увеличения времени содержания под стражей подозреваемых до 28 дней без предъявления обвинений (этот срок был сокращен до 14 дней в 2011 году).

Проблемы безопасности оказались в центре внимания предвыборной кампании после терактов в Лондоне и Манчестере, однако оппозиционные британские партии раскритиковали меры, предложенные Терезой Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что правильная реакция - прекратить сокращения в полиции, инициированные консерваторами, и выделить больше средств для полиции и служб безопасности, чтобы защитить демократические ценности, включая законы о защите прав человека.

Лидер либеральных демократов Тим Фэррон обвинил премьер-министра в запуске "гонки ядерных вооружений" в отношении законов о терроризме.

"Все, что она сделает, приведет к уменьшению свобод, а не терроризма", - заявил он.

Ранее Тереза Мэй призвала к более жесткому регулированию некоторых областей интернета.

"Мы не можем позволить этой идеологии находить безопасные места для распространения своих идей. На сегодняшний день это именно то, что интернет и большие интернет-компании позволяют делать", - сказала Мэй.

Теракты в Британии

В минувшую субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и напали на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения.

22 мая в Манчестере смертник устроил взрыв в концертном зале, жертвами которого стали 22 человека, еще 116 были ранены.

22 марта британский гражданин Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на Вестминстерском мосту, в результате чего четыре человека погибли, а затем врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений.

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