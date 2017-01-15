Мэй во вторник огласит свой план "брексита"

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bbcrussian.com
воскресенье, 15 января 2017 г. 09:23
Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвала слухами появившуюся в британской прессе информацию, согласно которой она выбрала "жесткий" вариант "брексита". Ожидается, что свое решение на этот счет Мэй огласит во вторник.
Theresa May
© AP/Scanpix

Политический корреспондент Би-би-си Крис Мейсон отмечает, что на Даунинг-стрит не комментируют и не подтверждают практически никакие утечки относительно содержания речи, однако некоторые выводы сделать можно.

По его словам, уже прослеживается приблизительный путь, которым, возможно, Мэй собирается следовать на пути к реализации выхода из Евросоюза.

Ее намерение контролировать иммиграцию позволяет предположить, что Мэй готова пожертвовать доступом к единому рынку, а желание заключать торговые договора с такими странами как Новая Зеландия означает готовность выйти из таможенного союза ЕС.

Статьи о возможном содержании речи Мэй в воскресенье опубликовали сразу несколько британских газет. Они утверждают, что премьер-министр объявит о готовности выйти из Евросоюза по так называемому "жесткому сценарию".

Под этим подразумевается выход страны из единого европейского рынка.
"Мягкий сценарий", за который ратуют сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку - но тогда Британия должна была сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну.

Также ожидается, что в своей речи Мэй призовет положить конец спорам и взаимным оскорблениям между сторонниками выхода из ЕС и сторонниками сохранения членства в нем. Премьер, как утверждают газеты, призовет нацию сплотиться и обеспечить успех "брексита".

Мэй подготовила свою речь по требованию парламента, просившего опубликовать план выхода из Евросоюза еще до начала официальных переговоров с Брюсселем на этот счет. Главным вопросом они назвали сохранение или отказ от доступа к единому рынку ЕС.

После согласия Мэй обозначить свой подход к "брекситу" и обнародовать свой план Палата общин в декабре прошлого года парламент дал предварительное согласие запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта 2017 года.

Это решение носит именно предварительный характер и ни к чему не обязывает парламентариев юридически. Однако пресса расценила его как карт-бланш на выход из Евросоюза, выданный парламентом Терезе Мэй.

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