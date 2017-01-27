Мэй призвала США к осторожному взаимодействию с Россией

Прибывшая с визитом в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее, передает ВВС. С Москвой можно взаимодействовать с позиции силы и руководствуясь принципом "доверяй, но проверяй", заявила Мэй на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания).

По оценке главы правительства Великобритании, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру (40-го президента США) Рональда Рейгана, который во время переговоров с (первым президентом СССР) Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй". (Цитата по ТАСС.

"В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, - продолжала премьер. - Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта".

При этом она призвала дать гарантии того, что страны-соседи России будут в безопасности: "В частности, после незаконной аннексии Крыма (следует) дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не подвергается сомнению".

Британский премьер также отметила, что "страны с небольшими традициями демократии, свободы и прав человека, стали более агрессивными в мировых делах". Среди таких стран она указала Россию и Китай, передает "Интерфакс".

Премьер обвинила руководство России в том, что оно "заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов". Мэй в связи с этим призвала не соглашаться на такую постановку вопроса и "не подрывать таким образом свободу, привнесенную Рональдом Рейганом и (71-м премьер-министром Великобритании) Маргарет Тэтчер".

Переговоры Мэй с новым президентом США Дональдом Трампом состоятся в Белом доме 27 января. В интервью ВВС глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече также будут обсуждаться ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии. Главной темой двусторонних отношений станет заключение торгового соглашения между покидающей Евросоюз Британией и Соединенными Штатами.