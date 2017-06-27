Мэй предлагает гражданам ЕС после "брексита" статус поселенца

bbcrussian.com
вторник, 27 июня 2017 г. 08:45
Британское правительство обнародовало 15-страничный документ, в котором излагается подробная информация о том, что предлагает Британия гражданам Евросоюза после "брексита".
Theresa May
© Reuters / Scanpix

В нем говорится, что все граждане ЕС, проживающие в Британии на законных основаниях в течение как минимум пяти лет, получат "статус поселенца" и смогут привезти в страну супругов и детей.

Дату, с которой будет вестись отсчет срока проживания в Британии, еще предстоит согласовать. Граждане ЕС, чей стаж проживания в Британии окажется недостаточным для получения "статуса поселенца", получат два года на то, чтобы "урегулировать свой статус".

Граждане Евросоюза, проживающие в Британии, должны иметь право на пребывание в стране и после "брексита", заявила в понедельник премьер-министр Тереза ​​Мэй, выступая в Палате общин парламента.

Глава правительства впервые изложила свои планы по предоставлению гарантий гражданам ЕС, которые, как она считает, должны "снять обеспокоенность" у проживающих в Британии 3,2 млн граждан ЕС.

Однако любые обязательства по будущему правовому статусу граждан должны быть взаимными и гарантирующими права 1,2 млн британских эмигрантов, проживающих на континенте, оговорилась Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин раскритиковал планы правительства: по его словам, они невеликодушны, гражданам ЕС предлагается "слишком мало и слишком поздно".

По мнению Корбина, Британия должна была в одностороннем порядке гарантировать безопасность гражданам ЕС сразу после прошлогоднего голосования по "брекситу".

Ключевые пункты предложений британского правительства:

Те, кому предоставлен "статус поселенца", смогут жить, работать, учиться и получать пособия так же, как и сейчас;

Дату отсчета срока оседлости предполагается установить между 29 марта 2017 года и 29 марта 2019 года;

Граждане ЕС, проживавшие в Британии менее пяти лет по состоянию на дату отсчета, будут вправе жить и работать в стране до окончания так называемого льготного периода — как ожидается, в течение двух лет;

По истечении этого срока они смогут подать заявление на временное проживание в Британии;

После пяти лет постоянного проживания в Британии они могут претендовать на "статус поселенца";

Находящиеся за границей члены семьи законно проживающих в Британии граждан Евросоюза могут въехать в страну и подать заявление на "статус поселенца";

Британские власти оставляют за собой право отказывать в предоставлении "статуса поселенца" лицам, совершившим тяжкие преступления, а также представляющим угрозу безопасности страны.

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