Мэй отказалась переносить парламентские выборы после теракта в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась переносить парламентские выборы после ночного теракта в Лондоне, жертвами которого стали семь человек. Она заявила, что страна стоит перед лицом "нового тренда" в терроризме, передает Sky News. По ее данным, последние атаки не были связаны между собой ничем, за исключением исламистской идеологии. Также Мэй подчеркнула, что страна "слишком толерантна" по отношению к проявлениям экстремизма.

Глава МВД Эмбер Радд подтвердила, что убившие семерых террористы были, вероятно, радикальными исламистами. Их личности на момент написания заметки не названы. Всех троих убили полицейские, прибывшие на место теракта.

Мэй сообщила, что с 22 марта - теракта в Вестминстере - в Британии было предотвращено пять терактов. Последние террористические атаки в Великобритании - в Лондоне и Манчестере - осуществлялись по отдельности, однако вдохновлялись одной идеологией. "В то время как последние атаки не были связаны единой сетью, они связаны в одном важном аспекте. Они связаны одной злой идеологией исламистского экстремизма", - цитирует премьер-министра ТАСС.

"Мы считаем, что столкнулись с новой тенденцией, потому что терроризм порождает терроризм, исполнители вдохновляются на совершение атак не только после годов планирования и подготовки, даже не когда одинокие волки ищут вдохновение в интернете, а когда одни террористы копируют действия других и используют самые примитивные способы для их осуществления", - заявила премьер после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Глава правительства также подчеркнула, что выборы в парламент пройдут по обычному графику - 8 июня. Предвыборные кампании в Великобритании возобновятся в понедельник. "Насилию никогда нельзя позволять подрывать демократический процесс. Так что эти кампании полностью возобновятся завтра", - подчеркнула она.

Полиция проводит спецоперацию на востоке Лондона

Лондонская полиция проводит спецоперацию в районе Баркинг на востоке британской столицы, передает Reuters со ссылкой на главу МВД Британии Эмбер Радд.

По данным Daily Express, проходит рейд в одном из многоквартирных домов. Несколько человек задержаны.

Ночной теракт

В ночь на воскресенье (поздно вечером в субботу по лондонскому времени) трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице в районе Лондонского моста. Затем они доехали до ближайшего рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали.

Нападавшие были ликвидированы прибывшими на место вооруженными полицейскими.