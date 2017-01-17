Мэй намерена призвать к новому партнерству с ЕС

Во вторник глава правительства должна выступить с речью перед иностранными послами в Лондоне.

Ожидается, что в своем выступлении премьер-министр заявит, что Великобритания не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС.

Мэй призовет к заключению "нового и равноправного партнерства" с Евросоюзом. При этом модели, используемыми другими странами вроде частичного членства в ЕС или соглашения об ассоциации, Великобританию, по словам Мэй, не интересуют.

"Мы хотим покупать ваши товары, продавать вам наши, торговать с вами так свободно, как это только возможно", - говорится в заявлении Мэй.

Она также обещает, что Великобритании останется для стран ЕС надежным партнером, союзником и близким другом.

Она призовет жителей Великобритании к объединению и заявит о необходимости положить конец расколу на сторонников и противников "брексита".

Офис премьер-министра заявил, что в ее речи будут изложены 12 задач, которых Мэй будет добиваться в ходе переговоров.

Ожидается, что в ее речи прозвучат указания на то, что страна готовится покинуть общий европейский рынок.

Правительство Великобритании до сих пор крайне неохотно раскрывало детали того, как оно планирует вести переговоры о выходе страны из ЕС. Однако правительство обещает дать старт официальным переговорам об условиях выхода страны из Евросоюза в конце марта.

Многие ждут, что в своем выступлении во вторник Мэй расскажет о позиции правительства в отношении переговоров со странами ЕС о едином экономическом пространстве и таможенном союзе.

На фоне опасений, что страна решит отказаться от участия в едином европейском рынке, фунт в последние дни дешевеет.

Европейские лидеры уже дали понять, что не позволят Великобритании одновременно сохранить доступ к единому рынку и ограничить свободное передвижение людей. Считается, что Мэй выберет ограничение миграции в качестве своего основного приоритета.

В июне прошлого года в Великобритании прошел референдум о членстве страны в ЕС, на котором большинство британцев проголосовало за выход страны из Евросоюза.