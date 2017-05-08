Мэй и Макрон обсудили Brexit

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Deutsche Welle
понедельник, 8 мая 2017 г. 12:20
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с избранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном проблему Brexit. Об этом в ночь на понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба Даунинг-стрит.
Theresa May
© AP / Scanpix

"Сегодня вечером премьер-министр поговорила с избранным президентом Макроном, тепло поздравив его с победой на выборах. Лидеры коротко обсудили Brexit, и премьер-министр еще раз напомнила, что Соединенное Королевство хочет добиться крепкого партнерства с безопасным и процветающим Евросоюзом после того, как мы выйдем из него", - сообщил представитель британского правительства.

На Даунинг-стрит отметили "уникальное партнерство Великобритании и Франции, обеспечивающее крепкий фундамент для будущего сотрудничества". Поздравил Макрона и глава британского МИДа Борис Джонсон, назвав в Twitter победу Макрона "изумительной". Слова поддержки Макрону направили мэр Лондона Садик Хан и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен.

При этом экс-лидер правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж в Twitter раскритиковал результат французских выборов, назвав их "гигантским обманом". По мнению Фараджа, Эмманюэль Макрон будет "марионеткой" нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Deutsche Welle
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