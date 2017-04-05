Мэй готова продлить право на свободное передвижение после "брексита"

По ее словам, первая фаза "внедрения" начнется, как только будет достигнута договоренность о выходе, однако бизнесу и правительствам понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам.

"Как только мы заключим сделку, как только договоримся о том, какими будут новые отношения, будет необходимо выделить время, когда бизнес и правительства приспособят системы и т.д., в зависимости от характера сделки", - объяснила она.

Заявление Мэй "явно оставляют открытой возможность свободного передвижения, по крайней мере временной, считает политический редактор Би-би-си Джон Пинаар.

Однако правительство подчеркивает, что "брексит" позволит Британии контролировать свои границы.

Выступая перед журналистами во время визита в Иорданию и Саудовскую Аравию, премьер заявила: "Что особенно важно для британской публики, которая голосовала в прошлом году, - они хотели уверенности, что мы можем контролировать наши границы и контролировать иммиграцию. Именно это мы будем делать, когда выйдем из Евросоюза".

Свобода передвижения рабочей в силы - один из ключевых принципов ЕС, предполагающий не только свободное перемещение работников, но и отмену любой трудовой дискриминации для тех, кто приехал из других стран-членов союза.