Мэй - депутатам: "Я втянула нас в эту передрягу, я нас и вытащу"

Как сообщается, выступая на встрече с "заднескамеечниками" (рядовые члены парламента, не являющиеся министрами, партийными организаторами или официальными представителями), Мэй заявила им, что готова оставаться на своем посту столько, сколько те пожелают.

Как рассказал Би-би-си один из участников встречи, Мэй выглядела на ней искренне раскаивающейся, однако несломленной.

Встреча прошла на фоне сообщений о том, что из-за возникшей после выборов политической нестабильности королева Елизавета II может отложить свою традиционную тронную речь в парламенте, что стало бы беспрецедентным событием в новейшей истории Британии.

По словам одного из министров, он с оптимизмом смотрит на перспективы скорого заключения соглашения между консерваторами и североирландскими юнионистами, которое позволит сформированному тори правительству меньшинства провести через палату общин все намеченные на ближайшие год законодательные инициативы. Это соглашение может быть заключено не далее как в следующий понедельник.

В то же время вице-премьер Дэмиан Грин заявил, что пока не может сказать наверняка, состоится ли королевское выступление в парламенте 19 июня, как это было запланировано изначально.

Лейбористы заявляют, что правительство находится в состоянии хаоса и продолжает игнорировать тот сигнал, который, по их мнению, послали на выборах избиратели, выступающие против "экстремального брексита".

Мэй выступала перед членами "Комитета 1922" на протяжении полутора часов - после провала своей попытки путем досрочных выборов заручиться абсолютным большинством голосов в парламенте. Консерваторы опередили прочие партии, однако им не хватило голосов для полного контроля над нижней палатой парламента и теперь необходимо полагаться на альянс с другими политическими силами.

По информации участников встречи, Тереза Мэй сказала собравшимся "заднескамеечникам", что североирландская партия ДЮП не будет наделена правом вето по отношению к правительственным инициативам и что нет причин опасаться пересмотра тех положений, по которым взгляды двух партий расходятся - в частности об отношении к абортам или однополым союзам.

Как отмечает политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг, коллеги премьер-министра требовали раскаяния - и, похоже, они его получили.

Несмотря на то что призывы к отставке Мэй заметно поутихли, премьер признала, что ее авторитет оказался ощутимо надломлен, и пообещала больше не совершать столь резких и опрометчивых поступков.

Комментируя итоги встречи, депутат-консерватор Сара Уолластон написала в "Твиттере": "Все члены парламента от Консервативной парии говорили, что стоят на стороне ТМ [Терезы Мэй]. На мой взгляд, в этом смысле все осталось по-прежнему".

Один из бывших министров-консерваторов сказал Би-би-си, что Тереза Май "выступила блестяще", добавив, что "Мэй-робот исчезла - и у нас вновь появился настоящий лидер".

Вслед за неудачей в пятницу высокопоставленные консерваторы заявили, что партия должна извлечь уроки из своей неспособности выиграть парламентское большинство - и изменить политику в некоторых ключевых областях.

Гэвин Барвелл, который потерял свое место в парламенте, но был назначен главой администрации Мэй, сказал, что лидер лейбористов Джереми Корбин воспользовался существующим в обществе недовольством в связи с "брекситом" и жесткой экономией, так как некоторые избиратели были встревожены перспективой заморозки заработной платы в государственном секторе.

В интервью Би-би-си Барвел также заявил, что его партия должна прислушаться к проблемам противников "брексита". Его коллега Джордж Фримен также считает, что настало время оставить идею о "жестком "брексите" и вернуться к "посланию надежды", которое звучало в словах Терезы Мэй, когда она впервые стала премьер-министром.

Между тем лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон сказала, что приоритетом переговоров по "брекситу" должна быть экономика и свободная торговля и что другие партии также должны участвовать в этих переговорах.

После совещания ведущих министров кабинета и лидеров партии консерваторов Дэвидсон сказала: "Мы должны сделать все, чтобы предложить участвовать в этом процессе и другим людям. Это не будет "брекситом" тори", в этот процесс будет вовлечена вся страна".

Речь королевы

Подготовка королевской тронной речи, которая представляет собой написанный министрами план законотворческой деятельности на следующий год, станет первым крупным испытанием для предложенного Мэй состава правительства.

Если парламент не одобрит содержание речи, это будет равносильно вотуму недоверия правительству.

В ответ на вопрос, будет ли отложена тронная речь, Грин сослался на продолжающиеся переговоры с ДЮП.

"Я пока ничего не могу подтвердить, пока мы не узнаем окончательные детали соглашения, - сказал он. - Мы знаем, что эти переговоры идут хорошо, и в этот очень важный момент мы хотим подготовить для королевы основательную речь".

Одной из причин задержки также считается то, что по традиции тронная речь должна быть написана на пергаменте - козьей коже, которую затем нужно высушивать несколько дней, - и переговоры тори с ДЮП означают, что речь на пергаменте не успевают подготовить вовремя.

Заместитель редактора Би-би-си по вопросам политики Норман Смит говорит, что существует некоторая двусмысленность в отношении того, что же будет в тексте речи, так как ожидается, что некоторые положения предвыборного манифеста консерваторов будут убраны или размыты - и тори нужно быть уверенными в поддержки ДЮП.

Первое совместное заседание чиновников Великобритании и ЕС после выборов завершилось без назначения даты официального начала переговоров о "брексите". Изначально переговоры должны были начаться 19 июня, но Дэвид Дэвис дал понять, что эта дата может сместиться на несколько дней на фоне событий в Вестминстере.