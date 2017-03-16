McDonald's удалила твит с нападками на Дональда Трампа

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bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 18:43
Компания McDonald's заявила, что ее официальный аккаунт в "Твиттере" был скомпрометирован, после того как с него было отправлено сообщение с грубыми выпадами в адрес президента США Дональда Трампа.
© A. Smailytės nuotr.

"Вы отвратительная пародия на президента, и мы хотим вернуть Барака Обаму", - говорилось в сообщении.

В нем также утверждалось, что у президента "крошечные руки".

"Мы удалили твит, обеспечили безопасность аккаунта и расследуем произошедшее", - написали в McDonald's вскоре после того, как оскорбительное сообщение пропало из сети.

Компания также заявила, что аккаунт был "скомпрометирован". Неясно, имелась ли в виду атака хакеров или несанкционированные действия одного из сотрудников.

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