Масштабные меры безопасности по случаю приезда Путина в Финляндию посягают на свободу горожан

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rus.delfi.ee
четверг, 27 июля 2017 г. 17:51
В Савонлинна просьбы полиции не открывать окна и не выходить на балкон вызвали недоумение, передает Yle.
Helsinkis
© Reuters/Scanpix

Меры безопасности в связи с приездом российского президента, в числе прочего, распространятся на жителей города Савонлинна. Некоторые из них получили письменное обращение полиции с просьбой избегать пребывания на балконах и открывания окон во второй половине сегодняшнего дня.

Главный инспектор Восточного отделения полиции Харри-Пекка Похъолайнен напоминает, что речь идёт о просьбе и рекомендациях, то есть их невыполнение не будет являться законодательным нарушением.

Напоминание вполне уместно, так как у непривыкших к столь масштабным мерам безопасности горожан, рекомендации вызвали недоумение.

Похъолайнен заверяет, что полиция незамедлительно сообщит об окончании действия исключительных мер безопасности, явившихся причиной письменного обращения.

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