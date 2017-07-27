Масштабные меры безопасности по случаю приезда Путина в Финляндию посягают на свободу горожан

Меры безопасности в связи с приездом российского президента, в числе прочего, распространятся на жителей города Савонлинна. Некоторые из них получили письменное обращение полиции с просьбой избегать пребывания на балконах и открывания окон во второй половине сегодняшнего дня.

Главный инспектор Восточного отделения полиции Харри-Пекка Похъолайнен напоминает, что речь идёт о просьбе и рекомендациях, то есть их невыполнение не будет являться законодательным нарушением.

Напоминание вполне уместно, так как у непривыкших к столь масштабным мерам безопасности горожан, рекомендации вызвали недоумение.

Похъолайнен заверяет, что полиция незамедлительно сообщит об окончании действия исключительных мер безопасности, явившихся причиной письменного обращения.