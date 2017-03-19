Мартин Шульц официально стал кандидатом в канцлеры Германии

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NEWSru.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 17:26
Делегаты внеочередного съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ), который проходит в Берлине, проголосовали за избрание экс-главы Европарламента Мартина Шульца на должность председателя своей политической силы.
Martinas Schulzas
© AFP/Scanpix

При этом, как отмечает ТАСС, Шульц получил единодушную поддержку - это единственный случай за всю историю партии. Предыдущий рекорд - 99,71% голосов - принадлежал Курту Шумахеру и держался с 1948 года.

Шульц сменил в должности Зигмара Габриэля и официально становится кандидатом в канцлеры и главным соперником Ангелы Меркель в предвыборной гонке.

Социал-демократы объявили о своем решении выдвинуть Шульца лидером партийного списка в январе. С тех пор рейтинги партии значительно выросли, СДПГ сравнялась по популярности с политическим блоком Меркель - Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС). Сегодняшним решением делегатов процесс перестановок в рядах старейшей в ФРГ партии официально завершился.

Выборы в немецкий парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября. На них население будет голосовать за партии, каждая из которых в свою очередь выдвигает кандидата на должность главы кабмина. Если ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства, начнется процесс формирования межпартийной коалиции.

Сейчас в ФРГ правит коалиция, которую в немецкой политической традиции называют "большой", - ХДС/ХСС и СДПГ.

Шульц с 1994 года работал в Европарламенте, где руководил фракцией социалистов и демократов. Он также занимал пост председателя Европарламента в 2012-2017 годах. В 2015 году ему была вручена Международная премия имени Карла Великого в качестве признания "значительных заслуг в деле усиления парламентской системы" и демократии в ЕС.

NEWSru.com
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Делегаты внеочередного съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ), который проходит в Берлине, проголосовали за избрание экс-главы Европарламента Мартина Шульца на должность председателя своей политической силы.
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