Марин Ле Пен: я не вижу в Путине угрозы для Европы

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bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 07:36
Лидер ультраправой французской партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен заявила, что не считает Россию угрозой Европе. "Я не верю в это совершенно. Я думаю, это большой обман", — сказала она в интервью американскому телеканалу Си-би-эс.
Marine Le Pen
© AFP / Scanpix

По словам Ле Пен, большей угрозой безопасности Европы является политика "холодной войны", которая, по ее словам, "толкает Россию в руки Китаю".

Отвечая на вопрос корреспондента Андерсона Купера, считает ли она президента России Владимира Путина убийцей и угрозой для Европы и всего региона, она сказала, что "Путин не совершил ничего такого, что позволяло бы сделать подобные выводы".

В интервью речь зашла и о кредите в 9 млн евро, который Марин Ле Пен получила в 2014 году у Первого чешско-российского банка. На вопрос ведущего, не оказывает ли это влияния на ее отношение к политике Кремля, лидер "Национального фронта", как она уже это делала раньше, ответила, что взяла кредит на финансирование своей партии в России, поскольку французские банки ей в этом отказывали.

В начале января в интервью французской телекомпании BFMTV и Radio Monte Carlo Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма в 2014 году не была незаконной.

В том же интервью на вопрос, является ли Крым, по ее мнению, неотъемлемой частью России, Ле Пен ответила утвердительно.

"Национальный фронт", выступающий против иммиграции и настроенный скептически по отношению к ЕС, получил 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.

Марин Ле Пен называет глупыми и бестолковыми санкции, введенными странами Запада в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе, и выступает за улучшение отношений с Москвой.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля. Второй тур состоится в случае, если в первом ни один из кандидатов не сумеет набрать более половины голосов избирателей, и пройдет 7 мая.

Социологические опросы в последнее время предрекают Ле Пен уверенный выход во второй тур, в котором, впрочем, ее шансы оцениваются не слишком высоко.

Однако когда корреспондент Си-би-эс сказал, что опросы общественного мнения не позволяют ей надеяться на победу, Марин Ле Пен ответила, что опросы не предсказывали ни "брексит", ни победу Дональда Трампа.

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