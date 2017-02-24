Марин Ле Пен протягивает руку Трампу и Путину

"Лидер "Национального фронта" в четверг представила свои предложения по вопросам обороны и дипломатии. После того, как ее выступление попыталась сорвать активистка движения Femen, кандидат на президентских выборах пообещала покончить с политикой защиты прав человека", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"В этот четверг Марин Ле Пен немного приблизилась к Владимиру Путину и Дональду Трампу. Едва лидер "Национального фронта" взяла слово, чтобы изложить свои президентские предложения в области дипломатии и обороны, как в зал ворвалась полуголая активистка движения Femen, на ее груди был начертан лозунг: "Марин - фиктивная феминистка", - говорится в статье.

"Ставшие знаменитыми своими акциями против Путина и вторжениями на митинги американского президента, активистки Femen уже давно держат под прицелом кандидата от "Национального фронта". Сцена, заснятая иностранными телеканалами, почти не нарушила ее выступление, которое было полностью посвящено будущему претворению в жизнь французских национальных предпочтений, а также обещанной ликвидации политики "систематической защиты прав человека". Именно это, по опросам общественного мнения, должно через два месяца обеспечить ей победу в первом туре президентских выборов", - отмечает Верли.

"Международная ось Марин Ле Пен не является неожиданностью. Если она станет президентом Французской Республики, все будет вертеться вокруг нации, независимости и равновесия. Нация как цель, призванная заменить "этот карикатурный Евросоюз, который живет и функционирует за пределами всего мира", который кандидат от "Национального фронта" клянется "пересмотреть" после того, как сначала она одержит победу в схватке лицом к лицу с Германией", - сообщает журналист.

"Либо Германия согласится вести переговоры, либо Франция изыщет другие пути", - предупредила она первые представительские ряды, где бросалось в глаза отсутствие многих дипломатов из 28 стран.

"Главный аргумент лидера "Национального фронта" - высказанный впервые в начале недели перед главой Ливана - состоит в том, что основой мировой дипломатии должны стать отдельные государства. Это назойливое повторение входит в противоречие с уже афишированной волей к "мультиполярному миру", о чем возвещает расположенный за ней щит, где изображен логотип ее президентской кампании - горизонтальная голубая роза. Ибо на самом деле Марин Ле Пен стремится к безжалостному миру без сдержек и противовесов", - уверен автор.

"Изобличение неправительственных организаций, фондов и международных финансовых организаций, которые основаны на отсутствии государственной поддержки; обещание отказа от "двойных стандартов", которыми, по ее мнению, слишком часто манипулирует Запад; обязательство заменить права человека "правами народов"... В целом все поставлено на службу проекту альянса между Парижем, Вашингтоном и Москвой. "Мы проявляем оборонную инициативу, общую с США и Россией. Ничто не может считаться нерушимым", - заявила она, выступая против злоупотребления американцами своим могуществом. Всячески заверяя, что при ее президентстве "никакой альянс не будет принимать решение вместо Франции", - говорится в статье.

"Послание, которое прочитывается между строк, прозрачно: Франция при президенте Марин Ле Пен в свою очередь будет основываться на соотношении сил. Прежде всего, присутствует желание быстро возобновить отношения с нынешним сирийским режимом Башара Асада. Принцип "невмешательства", которым официально размахивает кандидат на французских президентских выборах, имеет те же контуры, что и принципы, отстаиваемые во имя борьбы против исламского терроризма Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", - комментирует Верли.