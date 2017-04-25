Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"

 (3)
bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 11:34
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.
© AP / Scanpix

"Сегодня вечером я решила уйти с постa президента "Национального фронта", — сказала кандидат в президенты в эфире телеканала France 2. Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".

"Я всегда считала, — сказала Ле Пен, — что президент республики является президентом всех французов". "Теперь нужно переходить от слов к делу", — пояснила она. "Мы можем победить. И мы победим", — резюмировала кандидат в президенты.

Считающаяся крайнеправым популистом, Ле Пен во втором туре выборов президента Франции 7 мая встретится с победителем первого тура — центристом Эммануэлем Макроном. У Макрона по итогам воскресных выборов 23,75% голосов, у Марин Ле Пен — 21,53%.

Макрон выступает за свободную международную торговлю и Европейский союз. А Марин Ле Пен против глобализации и обещала провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие "брексита".

Макрон — бывший банкир и экс-министр экономики Франции при действующем президенте Франсуа Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции (ему 39 лет, Ле Пен — 48).

Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий и проигравшие кандидаты. Экс-премьер Франсуа Фийон от партии "Республиканцы", набравший 19,91% голосов, призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре. Поддержал центриста-Макрона и кандидат от пока еще правящей партии социалистов Бенуа Амон, получивший всего 6% голосов.

Днем в понедельник президент Олланд выступил по телевидению и заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за Макрона. Ле Пен действующий глава Франции назвал угрозой для страны.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Доклад: уровень антисемитизма в США вырос после избрания Трампа

Donaldas Trumpas
Количество антисемитских инцидентов в США резко выросло в первые месяцы 2017 года, подсчитали эксперты.

"Французский Обама": почему Макрон - плохой вариант для Кремля (12)

Французский Обама: почему Макрон - плохой вариант для Кремля
Когда 20 апреля Барак Обама позвонил Эммануэлю Макрону, чтобы пожелать ему успеха в первом туре, кандидат в президенты Франции был настолько обрадован, что тут же выложил видеозапись разговора в "Твиттер".

Турция нанесла авиаудары по курдам в Сирии и Ираке (4)

Turkijos naikintuvas F-16
Турецкие военные самолеты рано утром во вторник, 25 апреля, нанесли удары по предполагаемым позициям курдских ополченцев на севере Ирака в районе хребта Синджар и в горных районах северо-восточной части Сирии.

Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта" (3)

Марин Ле Пен покинула пост лидера Национального фронта
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.

Еще 3 человека погибли в ходе акций протеста в Венесуэле (1)

Еще 3 человека погибли в ходе акций протеста в Венесуэле
Три человека были застрелены в Венесуэле в ходе продолжающихся акций протеста против политики президента Николаса Мадуро.
Facebook друзья
Rambler's Top100