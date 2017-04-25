Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"

"Сегодня вечером я решила уйти с постa президента "Национального фронта", — сказала кандидат в президенты в эфире телеканала France 2. Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".

"Я всегда считала, — сказала Ле Пен, — что президент республики является президентом всех французов". "Теперь нужно переходить от слов к делу", — пояснила она. "Мы можем победить. И мы победим", — резюмировала кандидат в президенты.

Считающаяся крайнеправым популистом, Ле Пен во втором туре выборов президента Франции 7 мая встретится с победителем первого тура — центристом Эммануэлем Макроном. У Макрона по итогам воскресных выборов 23,75% голосов, у Марин Ле Пен — 21,53%.

Макрон выступает за свободную международную торговлю и Европейский союз. А Марин Ле Пен против глобализации и обещала провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие "брексита".

Макрон — бывший банкир и экс-министр экономики Франции при действующем президенте Франсуа Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции (ему 39 лет, Ле Пен — 48).

Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий и проигравшие кандидаты. Экс-премьер Франсуа Фийон от партии "Республиканцы", набравший 19,91% голосов, призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре. Поддержал центриста-Макрона и кандидат от пока еще правящей партии социалистов Бенуа Амон, получивший всего 6% голосов.

Днем в понедельник президент Олланд выступил по телевидению и заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за Макрона. Ле Пен действующий глава Франции назвал угрозой для страны.