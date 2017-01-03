Марин Ле Пен могут запретить въезд на Украину

Заявление кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен о том, что она не считает незаконной аннексию Крыма, вызвало ответную реакцию украинских властей. В Киеве не исключают, что французскому политику после резонансного высказывания закроют въезд на территорию Украины.

Об этом украинскому изданию "Обозреватель" сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. "Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - заявил чиновник.

По его словам, в обсуждении вопроса о запрете на въезд для Ле Пен будет участвовать МИД Украины, поскольку мера будет касаться иностранного гражданина.

Ле Пен, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт", ранее во вторник, 3 января, признала, что аннексия Россией украинского полуострова Крым "не являлась незаконной", сообщалось в материале Le Figaro, подготовленном агентством AFP. "Я абсолютно не верю в то, что там имела место незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала глава ультраправой партии на каналах RMC и BFMTV.

Эта точка зрения прямо противоположна позиции, которую занимают по данному вопросу Европа и США. "Крым, стратегически важный полуостров в Черном море, был аннексирован Россией в марте 2014 года после военного вмешательства, за которым последовал референдум о присоединении, разоблаченный Киевом и странами Запада как незаконный", - говорится в комментарии Le Figaro, переведенном InoPressa.

Марин Ле Пен, открыто поддерживающая политику президента РФ Владимира Путина, уже неоднократно заявляла, что в случае победы на президентских выборах во Франции она официально признает Крым частью территории РФ.

Марин Ле Пен - дочь националиста Жан-Мари Ле Пена, который основал "Национальный фронт" в 1972 году и был его председателем до 2011 года. Именно его политический фонд будет финансировать ее предвыборную кампанию. Сообщалось также, что "Нацфронт" заключил договор с Россией, включающий кредит, финансирующий предвыборную кампанию партии в полном объеме, в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы. Генсек партии Николя Бей это опроверг. Сама Марин Ле Пен также отвергла эти сведения, отвечая на вопрос агентства Reuters, а ее окружение назвало информацию "досужими вымыслами".

Подробнее: http://www.newsru.com/world/03jan2017/lepen.html