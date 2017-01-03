Марин Ле Пен могут запретить въезд на Украину

Об этом украинскому изданию "Обозреватель" сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. "Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - заявил чиновник.
По его словам, в обсуждении вопроса о запрете на въезд для Ле Пен будет участвовать МИД Украины, поскольку мера будет касаться иностранного гражданина.
Ле Пен, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт", ранее во вторник, 3 января, признала, что аннексия Россией украинского полуострова Крым "не являлась незаконной", сообщалось в материале Le Figaro, подготовленном агентством AFP. "Я абсолютно не верю в то, что там имела место незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала глава ультраправой партии на каналах RMC и BFMTV.
Эта точка зрения прямо противоположна позиции, которую занимают по данному вопросу Европа и США. "Крым, стратегически важный полуостров в Черном море, был аннексирован Россией в марте 2014 года после военного вмешательства, за которым последовал референдум о присоединении, разоблаченный Киевом и странами Запада как незаконный", - говорится в комментарии Le Figaro, переведенном InoPressa.
Марин Ле Пен, открыто поддерживающая политику президента РФ Владимира Путина, уже неоднократно заявляла, что в случае победы на президентских выборах во Франции она официально признает Крым частью территории РФ.
Марин Ле Пен - дочь националиста Жан-Мари Ле Пена, который основал "Национальный фронт" в 1972 году и был его председателем до 2011 года. Именно его политический фонд будет финансировать ее предвыборную кампанию. Сообщалось также, что "Нацфронт" заключил договор с Россией, включающий кредит, финансирующий предвыборную кампанию партии в полном объеме, в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы. Генсек партии Николя Бей это опроверг. Сама Марин Ле Пен также отвергла эти сведения, отвечая на вопрос агентства Reuters, а ее окружение назвало информацию "досужими вымыслами".
Подробнее: http://www.newsru.com/world/03jan2017/lepen.html