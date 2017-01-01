Мальта заступила на пост председателя Совета ЕС

Председательство в Совете Евросоюза с 1 января переходит по ротации к Мальте. Главной темой ближайших месяцев станет обсуждение новой системы предоставления убежища в ЕС.

Мальта занимает переходящий по ротации пост председателя Совета Европейского Союза на предстоящие полгода с воскресенья, 1 января. Ожидается, что в ближайшие месяцы главной темой Евросоюза будет поиск компромисса в дискуссиях о новой системе предоставления убежища в ЕС, в частности о том, как в будущем должны распределяться беженцы по странам - членам ЕС.

Последние полгода, начиная с июля 2016 года, Совет ЕС возглавляла Словакия. По плану, во второй половине 2017 года председательство должно было перейти к Великобритании. Однако еще в июле новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в адрес главы Евросовета Дональда Туска письмо, в котором отказывалась от председательства в Совете ЕС в связи с переговорами по Brexit.

В результате было решено, что вместо Великобритании председательство внепланово перейдет к Эстонии. Согласованный план предполагает, что, начиная с Эстонии, все страны, которые должны занимать этот пост до конца 2020 года, фактически будут заступать на него на полгода раньше первоначально намеченного срока.