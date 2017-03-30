Малайзия согласилась отдать КНДР тело брата Ким Чен Ына

"Рад сообщить, что девятерым малайзийцам, которым было запрещено покидать Северную Корею, разрешили вернуться домой", - написал Разак в "Твиттере".

По его словам, самолет с малайзийскими гражданами покинул воздушное пространство КНДР, и это означает, что кризис в отношениях двух стран завершен.

Разак также сообщил, что теперь власти Малайзии намерены отпустить граждан КНДР, которым было запрещено покидать страну. Кроме того, тело Ким Чон Нама будет возвращено в Северную Корею, добавил премьер.

Расследование убийства Ким Чон Нама будет продолжено, отметил Разак.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля этого года в аэропорту Куала-Лумпура с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX, входящего в категорию боевых отравляющих веществ, использование которых запрещено во всем мире.

Согласно видеозаписи с места убийства, попавшей в СМИ, две женщины подошли к мужчине в светлом пиджаке и джинсах и набросили ему что-то на лицо. Затем они убежали, а мужчина подошел к службе охране аэропорта. Спустя 15-20 минут после этого по дороге в больницу он умер.

Ким Чон Нам был старшим единокровным братом лидера Северной Кореи Ким Чена Ына. В начале 2000-х годов он считался преемником Ким Чен Ира, однако после ссоры с отцом был вынужден покинуть страну.

Убийство привело к громкому дипломатическому скандалу: в частности, КНДР запретила гражданам Малайзии покидать страну, а Куала-Лумпур выдал аналогичное распоряжение в отношении граждан Северной Кореи.