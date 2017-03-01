Малайзия: двум женщинам предъявлены обвинения в убийстве брата лидера КНДР

Суд в Куала-Лумпуре предъявил двум женщинам — 25-летней гражданке Индонезии Сити Аише и 28-летней гражданке Вьетнама Зоан Тхи Хыонг — обвинение в убийстве Ким Чен Нама, единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Судебное заседание проходило при массированном присутствии полиции, сообщает в среду, 1 марта, агентство AFP.

Согласно обвинению, 13 февраля, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Мужчина скончался по дороге в больницу. Если женщин признают виновными, им грозит смертная казнь.

Обе женщины впоследствии объяснили свои действия тем, что, как они думали, участвовали в съемках телепрограммы-розыгрыша ничего не подозревающих пассажиров. Одна из обвиняемых, Аиша, рассказала, что за свою работу получила гонорар, примерно равный 85 евро.

В Куала-Лумпур также прибыла северокорейская делегация во главе с высокопоставленным дипломатом Ри Тонг Иром. Встретившись с журналистами перед посольством КНДР, он заявил, что цель их визита — добиться возвращения тела убитого в Северную Корею, а также освобождения гражданина КНДР, задержанного в связи с покушением. Между тем, Пхеньян официально не признал идентификации личности убитого, проведенной властями Малайзии, и называет его "гражданином КНДР с дипломатическим паспортом".

Ранее сообщалось, что убийство Ким Чен Нама было организовано министерством госбезопасности и министерством иностранных дел КНДР.