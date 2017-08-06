Максин Уотерс по ошибке пообещала устроить импичмент Путину

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Gazeta.ru
воскресенье, 6 августа 2017 г. 12:36
Американская конгрессвумен-демократ Максин Уотерс по ошибке пообещала устроить импичмент президенту России Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом.
© Shutterstock

Об этом она сказала, отвечая на вопрос ведущей телепередачи The View на телеканале ABC.

«Когда мы покончим с [президентом США Дональдом] Трампом, нам нужно будет приняться за Путина. Он следующий», — сказала Уотерс.

Ведущая переспросила: «Путин или Пенс?».

«А… в смысле Пенса», — ответила конгрессвумен.

Ведущая пошутила над оговоркой, пояснив, что «мы разберемся сразу же с двумя: Трампом и Путиным, а потом возьмемся за Пенса».

В феврале Уотерс в эфире американского телевидения заявила, что Россия «продолжает наступать на Корею», вероятно, имея в виду Крым или конфликт на востоке Украины.

Gazeta.ru
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