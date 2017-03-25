Максакова дала первый комментарий после убийства Вороненкова: "Не буду даже думать, кто это сделал"

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова дала первый комментарий: она пока не знает, "как и зачем что-то делать дальше" и не хочет думать о том, кто совершил и заказал убийство. Монолог Максаковой публикует "Медуза".

"В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него - это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно. И я ему благодарна за каждое мгновение, что он провел со мной", - говорит Максакова.

Она говорит, что будет заниматься воспитанием их общего сына, которому 11 месяцев: "Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа".

Максакова также сообщает, что ей выделили серьезную охрану: "Возят на бронированной машине… Если бы его так охраняли, все было бы в порядке".

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева у гостиницы "Премьер Палас". Киллер выстрелил в него несколько раз и был ранен в перестрелке с телохранителем Вороненкова. Убийцу госпитализировали, но он умер, не приходя в сознание. СМИ сообщили, что убил Вороненкова Павел Паршов - гражданин Украины, служащий Нацгвардии. В МВД его назвали агентом российских спецслужб.