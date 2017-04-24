Макрона поддержал президент Олланд и политические соперники

Нового президента французы выберут во втором туре, который пройдет 7 мая.

Президент Франции Франсуа Олланд неофициально поздравил по телефону Эммануэля Макрона, а проигравшие кандидаты призвали во втором туре голосовать за него.

Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) ни социалист, ни правоцентрист не прошли во второй тур.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19,64%.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС, наподобие "брексита".

Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции.

Собственное политическое движение "Вперед", которое он основал в апреле 2016 года после ухода с поста министра, сам Макрон определяет как "ни левое, ни правое".

Выступая перед сторонниками в выставочном комплексе Porte de Versailles в Париже, Макрон сказал, что надеется стать "президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов".

Узнав о предварительных результатах первого тура, Ле Пен назвала себя "народным кандидатом", добавив, что речь идет о "выживании Франции".

"Первый шаг сделан", - заявила она. "Результат исторический: Ле Пен и Макрон во втором туре".

Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.

Один из советников президента Франции заявил, что у Олланда выбор был невелик - поддержать министра, с которым он работал, либо лидера крайне правой политической силы.

Поддержали Макрона и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, и французский премьер Бернар Казнев.

На международном уровне Макрона поддержали пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

За президентское кресло боролись 11 кандидатов. Четверка основных претендентов представляла самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых.

Что предлагает Макрон?

Томас Фесси, Би-би-си, Париж

Эммануэль Макрон - прагматик. Он говорит, что хочет проводить полностью новую политику, игнорируя при этом традиционное противостояние между левыми и правыми. Его политическая программа сочетает призывы к либеральным экономическим реформам с относительно левыми обещаниями в том, что касается социальной политики.

Он хочет, чтобы компаниям было бы легче нанимать и увольнять работников, понизить налоги на бизнес и удлинить рабочую 35-часовую неделю во Франции.

Макрон также хочет предлагать пособие по безработице большему числу людей, в том числе и частным предпринимателям. Кроме того, он ставит акцент на образовании и необходимости перехода на возобновляемые источники энергии.

Пока не ясно, удастся ли его движению заручится большинством мест в парламенте на июньских выборах. Он заявил, что будет выдвигать кандидатов, не замешанных в существующих политических структурах. Половина из них будут женщины.