Макрон заявил о необходимости возобновить переговоры между Израилем и палестинцами

"Франция готова поддержать любые дипломатические инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке, - цитирует Макрона ТАСС. - Я призываю к возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами". "В нынешнем международном контексте следует приложить все усилия к тому, чтобы эти переговоры продвигались вперед и ситуация с рисками в регионе все же позволила начать новый их раунд", - отметил он.

По словам Макрона, "такие переговоры должны проводиться в рамках системы двух государств, Израиля и Палестины, сосуществующих в рамках надежных и признанных границ, и со столицей в Иерусалиме". При этом указал: "Важно удостовериться, что условия для ведения переговоров не окажутся де-факто под ударом и что нормы международного права будут соблюдаться всеми сторонами. Я имею в виду в этой связи факт продолжения строительства поселений. По данному вопросу у нас прошел обмен мнениями и я напомнил позицию Франции в этой связи".

Говоря об обсуждении с израильским премьером ситуации в Сирии президент Франции отметил, что он "подтвердил Нетаньяху свое намерение добиваться инклюзивного и длительного переходного периода с тем, чтобы гарантировать безопасность в регионе, обрести справедливый мир и позволить вернуться беженцам".

Макрон также сообщил, что ввиду обеспокоенности Израиля будет "бдительно следить" за действиями иранского режима, "в особенности за четкой и полной реализацией положений договора об иранской ядерной программе от 2015 года".