Макрон раскритиковал "некоторых лидеров" стран Восточной Европы

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Deutsche Welle
четверг, 22 июня 2017 г. 11:43
Французский президент рассказал об угрозах, с которыми сталкивается Евросоюз, и подверг критике некоторых лидеров стран Восточной Европы.
© Sipa / Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет создать "альянс доверия" с Германией и вместе дать новый импульс идее единой Европы.

"Я бы хотел, чтобы мы вернулись к тому духу сотрудничества, который был между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем", — сказал он в интервью ряду СМИ, в том числе газете Süddeutsche Zeitung.

Иначе Евросоюзу угрожает распад, сказал он.

"Вопрос в том, будет ли Европа защищать свои основные ценности, который она десятилетиями распространяет по всему миру, или она отойдет назад из-за усиления нелиберальных демократий и авторитарных режимов", — добавил Макрон.

Одновременно он раскритиковал "некоторых лидеров" стран Восточной Европы за их циничный подход к Евросоюзу.

"Он служит им для распределения денег — без того, чтобы уважать его ценности. Европа — не супермаркет, а общность судеб", — подчеркнул Макрон.

Эти заявления политик сделал накануне саммита ЕС, который пройдет 22 и 23 июня в Брюсселе.

Deutsche Welle
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