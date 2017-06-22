Макрон раскритиковал "некоторых лидеров" стран Восточной Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет создать "альянс доверия" с Германией и вместе дать новый импульс идее единой Европы.

"Я бы хотел, чтобы мы вернулись к тому духу сотрудничества, который был между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем", — сказал он в интервью ряду СМИ, в том числе газете Süddeutsche Zeitung.

Иначе Евросоюзу угрожает распад, сказал он.

"Вопрос в том, будет ли Европа защищать свои основные ценности, который она десятилетиями распространяет по всему миру, или она отойдет назад из-за усиления нелиберальных демократий и авторитарных режимов", — добавил Макрон.

Одновременно он раскритиковал "некоторых лидеров" стран Восточной Европы за их циничный подход к Евросоюзу.

"Он служит им для распределения денег — без того, чтобы уважать его ценности. Европа — не супермаркет, а общность судеб", — подчеркнул Макрон.

Эти заявления политик сделал накануне саммита ЕС, который пройдет 22 и 23 июня в Брюсселе.