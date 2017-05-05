Макрон потребовал признать клеветой слухи о его офшорном счете

Это случилось после того, как его противница, правый кандидат Марин Ле Пен вспомнила об этих слухах на предвыборных дебатах. "Я надеюсь, мы не обнаружим у вас офшорный банковский счет на Багамах. Я надеюсь..." - произнесла Ле Пен.

"Нет, мадам Ле Пен, потому что это клевета, - ответил кандидат-центрист. - А что насчет вас?"

"Мы все знаем о ваших недооцененных активах и о том, что против вас подан иск. Это моя ситуация, не ваша", - продолжил он, имея в виду недавние обвинения в адрес Национального фронта - партии Ле Пен, которая якобы присвоила 5 млн евро, полученные от ЕС.

В четверг помощник Макрона заявил агентству AFP: "Мы немедленно подадим в суд за клевету на каждого, кто повторит эти ложные сведения".

О тайном банковском счете Макрона говорят на некоторых интернет-сайтах и в соцсетях. Выступая на радио в четверг, Макрон назвал эти разговоры "фальшивыми новостями и ложью". Он также заявил, что некоторые сайты, распространяющие эти сведения, "связаны с российскими интересами".

Сторонники Макрона утверждают, что некоторые из сайтов, распространяющих информацию о якобы имеющемся у него офшорном счете, известны поддержкой президента США Дональда Трампа.

Второй и решающий тур выборов состоится во Франции в это воскресенье, 7 мая.