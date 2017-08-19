Макрон обошел Цукерберга в рейтинге самых влиятельных бизнесменов до 40 лет

Интерфакс
суббота, 19 августа 2017 г. 14:23
Американский журнал Fortune опубликовал очередной рейтинг самых влиятельных людей в бизнесе, которым не исполнилось 40 лет. Возглавил этот список президент Франции Эммануэль Макрон.
© Vida Press

39-летний экс-банкир уверенно победил конкурентов в борьбе за пост лидера страны, а затем и его партия набрала большинство на парламентских выборах, но последние опросы свидетельствуют, что его популярность среди французов быстро падает.

Вторую строчку занял основатель Facebook Марк Цукерберг, которому 33 года. Журнал констатирует, что Цукерберг, несмотря на молодой возраст, уже давно фигурирует в списках самых богатых людей мира, а недавно появились слухи, что его может заинтересовать и политическая карьера.

На третьем месте оказались основатели китайского сервиса Didi Chuxing Ченг Вей (35 лет) и Джин Лю (39 лет). Сервис сервис по вызову такси выкупил китайский бизнес Uber и уже привлек таких инвесторов как Apple и Alibaba.

Десятку Fortune замыкает родившийся в России Виталик Бутерин, который в детстве переехал в Канаду. 23-летний создатель криптовалюты Ethereum впервые вошел в рейтинг журнала в прошлом году, когда капитализация Ethereum составила $1 млрд.

На 26-м месте оказался еще один выходец из России — 35-летний Дмитрий Альперович. Он является основателем компании CrowdStrike, которая занимается кибербезопасностью. Fortune напоминает, что эта компания во время расследования утечки электронной почты Демократической партии США указала на некий "русский след", что в одном из выступлений упомянул Дональд Трамп.

Интерфакс
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