Макрон назвал RT и Sputnik "инструментами влияния и пропаганды"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российские иновещательные государственные СМИ Russia Today и Sputnik публикуют фейковые новости, поэтому он считает оправданным запрет на допуск журналистов этих массмедиа в свой штаб во время предвыборной гонки. Он назвал эти СМИ "инструментами влияния и пропаганды".

С таким заявлением Макрон выступил на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным после двусторонних переговоров в Версале в понедельник, 29 мая.

При этом российский лидер заявил, что Макрон не поднимал вопрос о возможном российском вмешательстве во французские выборы. Это подтвердил и сам президент Франции. Путин уточнил в этой связи, что его встреча с главным соперником Маркона на выборах - главой "Национального фронта" Марин Ле Пен - не означает попытки оказать влияние на избирательный процесс. Комментируя эту ситуацию, Путин заметил, что она сама попросила о встрече, и не понимает, почему можно было бы ей отказать.

Права геев в Чечне

По словам Макрона, в ходе переговоров с российским президентом он обсудил также права сексуальных меньшинств в Чечне и заявил, что будет следить за этой ситуацией. По его словам, российский лидер заверил его, что предпринял некоторые шаги, чтобы "установить всю правду о действиях региональных властей".

Санкции из-за украинского конфликта

По итогам встречи Макрон отметил также, что санкции в отношении России могут быть ужесточены в случае эскалации конфликта в Донбассе. Путин, в свою очередь, ответил, что санкции против Москвы не будут способствовать стабилизации на востоке Украины.

Президент Франции заявил также, что вместе с российским лидером выступает за скорейшее проведение переговоров в "нормандском формате" с докладом представителей ОБСЕ.

Сотрудничество по Сирии

Касаясь сирийского конфликта, Макрон заявил, что по итогам переговоров считает возможным сотрудничество с Москвой по этому вопросу. Кроме того, он сказал, что хочет наладить совместную работу в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Путин поддержал укрепление антитеррористического сотрудничества в Сирии.

Макрон подчеркнул, что выступает за демократическую передачу власти в охваченной гражданской войной стране, но не ценой превращения Сирии в недееспособное государство. Он также подчеркнул, что использование химического оружия - это красная линия для Франции. По его словам, за этим последуют ответные действия, однако не уточнил, какие именно.

Гражданский диалог по немецкому образцу

По итогам переговоров лидеры двух стран договорились об учреждении гражданского форума "Диалог Трианона", сообщил Макрон. "Сейчас между Германией и Россией уже существует такая схема, и мы хотели бы тоже пойти этим путем, чтобы молодежь, экономические структуры, научные круги могли бы сблизиться, организовать франко-российский форум гражданского общества", - сказал Макрон.