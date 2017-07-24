Макрон и Меркель назвали недопустимыми заявления о создании Малороссии

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 июля 2017 г. 17:35
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель считают недопустимыми любые заявления, которые могут подорвать территориальную целостность Украины. В частности, речь идет о предложении создать новое государство Малороссия. Об этом они заявили в ходе телефонных переговоров в «нормандском формате», сообщается на сайте президента Украины.
Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

Сам президент Украины Петр Порошенко выступил за введение на Донбассе миротворческой миссии ООН.

В ходе переговоров стороны договорились согласовать «окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой» исполнения Минских договоренностей. Для этого во второй половине августа должна пройти встреча внешнеполитических советников глав государств-участниц Нормандской четверки.

В телефонном разговоре приняли участие Макрон, Порошенко, Меркель и президент России Владимир Путин. «Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведение сил с круглосуточным мониторингом ситуации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Порошенко оценил последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию прекратить агрессивные действия и поставки оружия на территорию самопровозглашенных республик. Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на Донбассе.

18 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил о создании государства Малороссия, столицей которого, по его словам, должен стать Донецк. Он считает, что «переучреждение страны» является единственным мирным выходом Украины из войны.

Источник газеты «Ведомости», близкий к руководству ДНР, объяснил, что Захарченко хотел оживить минский процесс, который он считает зашедшим в тупик. РБК писал, что Кремль был не в курсе этого проекта.

«Инициатива 100% шла не от Суркова», — рассказывал собеседник издания, близкий к АП.

Владислав Сурков, который курирует украинское направление, считает, что главное в идее создания государства Малороссия — борьба Донбасса не за отделение от Украины, а за сохранение ее целостности.

В то же время Порошенко в ответ на предложение создать Малороссию сказал, что Киев возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль придерживается Минских соглашений.

Телеканал "Дождь"
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