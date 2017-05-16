Макрон и Меркель договорились о реформировании Евросоюза

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NEWSru.com
вторник, 16 мая 2017 г. 08:07
Новые власти Франции после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона начнут работу над реформированием Евросоюза совместно со своими немецкими коллегами. Ожидается, что уже в ближайшее время будет создана дорожная карта по проведению реформ внутри единого европейского пространства.
Susitiko E. Macronas ir A. Merkel
© AFP / Scanpix

"Мы можем вместе с нашими командами работать над проектом дорожной карты для Евросоюза и зоны евро", — объявил Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что Франция хочет поддерживать с Германией "не отношения противостояния или шантажа", а связи, построенные на доверии, что обеспечит рост не только двух стран, но и всей Европы.

Меркель, в свою очередь, заявила о том, что Германия и Франция намерены придать новую динамику двустороннему сотрудничеству в рамках совместной работы над европейскими внутренними темами, включая поддержку еврозоны и политику в области коллективной безопасности.

"Во-первых, это актуальные европейские темы, которые мы хотим совместно обработать, это новые инициативы о работодателях, это новая европейская система предоставления убежища, это, конечно, взаимность в торговых отношениях, все это связано с созданием и гарантированием рабочих мест в наших странах. Это, конечно, имеет для людей, которые не имеют работы в Германии и прежде всего во Франции, центральное значение", — пояснила Меркель (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, они с Макроном "договорились о новом развитии двусторонних отношений". Она отметила, что в июле пройдет заседание немецко-французского совета министров после парламентских выборов во Франции, на котором будут представлены двусторонние проекты. "Мы договорились, что составим, хотим составить дорожную карту для среднесрочной перспективы ЕС", — пояснила Меркель.

Речь идет о том, "как мы можем усилить существующую еврозону, сделать ее более кризисоустойчивой", например, за "счет немецко-французских проектов в области налогообложения", добавила Меркель.

"Я считаю, что европейская политика в области безопасности, европейская… внешняя политика могут стать важными ступенями для более зримой, сильной Европы. Я горячо поддерживаю усилия, направленные на отход от бюрократии, мы слишком медлительны во многих решениях и поэтому не слишком мощны в глазах людей", — признала канцлер Германии.

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Новые власти Франции после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона начнут работу над реформированием Евросоюза совместно со своими немецкими коллегами. Ожидается, что уже в ближайшее время будет создана дорожная карта по проведению реформ внутри единого европейского пространства.
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