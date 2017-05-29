Макрон договорился с Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 29 мая 2017 г. 19:55
Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуация с геями в Чечне. Об этом заявил французский лидер во время пресс-конференции по итогам переговором с главой России, передает «Интерфакс».
© AFP / Scanpix

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — подчеркнул Макрон (цитата по «Интерфаксу»).

В начале мая канцлер Германии Ангела Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с преследованием геев в Чечне. «Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с геями в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — заявила Меркель.

Также в начале мая главы МИД Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Швеции подготовили коллективное письмо о преследовании геев в Чечне к министру Сергею Лаврову. В нем главы ведомств попросили расследовать ситуацию. Кроме того, расследовать произошедшее просила постпред США при ООН Никии Хейли.

В апреле «Новая газета» опубликовала два расследования, в которых говорилось о массовых задержаниях геев в Чечне, помещении их в секретную тюрьму в Аргуне, а также о трех погибших и сотне пострадавших. 22 мая «Новая» написала, что в ее распоряжении оказались сведения о еще четырех жителях Чечни, пострадавших из –за подозрений в гомосексуальной ориентации. Трое из них, в том числе сотрудник Росгвардии, были убиты.

Власти Чечни отрицают наличие геев в республике. Раследования газеты они называют «клеветой» и «провокацией».

Телеканал "Дождь"
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