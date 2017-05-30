Маккейн считает Путина большей угрозой, чем ИГ

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bbcrussian.com
вторник, 30 мая 2017 г. 10:34
Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что президент России Владимир Путин является большей угрозой для международной безопасности, чем экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира, в том числе в России).
Johnas McCainas
© AP / Scanpix

При этом, в своем интервью в ходе посещения Австралии, Маккейн отметил, что американский сенат будет стремиться продлить санкции в отношении России в связи с вмешательством в ход президентских выборов в США, в котором многие в стране обвиняют Кремль.

"Я считаю, что он (Путин) — это главная и самая большая угроза, больше, чем ИГИЛ", — сказал Маккейн в интервью австралийскому каналу Эй-би-си.

Маккейн является давним критиком России и лично Владимира Путина. Он неоднократно выступал за продление и усиление антироссийских санкций. Ранее в мае Маккейн в передаче Fox News Sunday, комментируя встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа назвал Лаврова "пропагандистом и приспешником" президента Путина.

"Я знаю, что господин Лавров — это марионетка в руках бандита и убийцы, который использует российское оружие, чтобы бомбить больницы в Алеппо, который нарушает права человека, который вторгся на Украину и захватил Крым. Нечего ему делать в Овальном кабинете", — сказал Маккейн.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это высказывание Маккейна "хамским выпадом".

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