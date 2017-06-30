Маккейн: "Россия угрожает, Путин наступает на западную демократию"

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Inopressa.ru
пятница, 30 июня 2017 г. 19:00
"Россия Владимира Путина ведет наступление на западную демократию. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014-м", — пишет американский сенатор Джон Маккейн в статье для USA Today.
Johnas McCainas
© DELFI / Domantas Pipas

"Россия атаковала американские выборы в 2016 году, пыталась вмешаться во французские в 2017-м и, как ожидается, сделает то же самое на немецких и других будущих выборах в Европе", — полагает сенатор.

Но, возможно, вызывающим наибольшие опасения признаком агрессивных амбиций Путина является то, что произошло в октябре 2016 года в Черногории, когда сотрудники российской разведки попытались свергнуть демократически избранное правительство Черногории и убить ее премьер-министра, говорится в статье.

"Почему Путин так далеко зашел?" — задается вопросом Маккейн. Россия считала стремление Черногории вступить в ЕС и НАТО и оскорбительным, и угрожающим, считает сенатор. Страна давно полюбилась российским туристам. Кроме того, российским политикам и олигархам, по сообщениям, принадлежит не менее 40% недвижимости в Черногории.

"Черногория также имеет стратегически важное расположение на Адриатическом море. Россия безуспешно пыталась заполучить военно-морскую базу в Черногории несколько лет назад", — утверждает Маккейн.

"Вступление Черногории в НАТО, кроме всего прочего, может послать сигнал, что членство в альянсе реально и для других государств Западных Балкан. Именно поэтому, с точки зрения России, выборы в Черногории 16 октября были последним шансом не допустить ее вступления в НАТО и утвердить российское влияние в Юго-Восточной Европе", — рассуждает политик.

"Эта чудовищная попытка переворота должна послужить предупреждением каждому американцу о том, что мы не можем относиться к российскому вмешательству в наши выборы в 2016 году как к отдельному инциденту. Мы должны перестать смотреть на это через искаженный объектив политики и увидеть в этой атаке на нашу демократию то, чем она является, — один из этапов в долговременной кампании Путина по ослаблению США, дестабилизации Европы, расколу НАТО, подрыву уверенности в европейских ценностях и размыванию любого сопротивления его опасному взгляду на мир", — заключает Маккейн.

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