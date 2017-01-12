Маккейн не верит в "перезагрузку" отношений с Кремлем

 (12)
Deutsche Welle
четверг, 12 января 2017 г. 16:55
Уже три президента пытались устроить "перезагрузку" отношений с Россией, но Путин по-прежнему понимает только язык силы. Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в интервью Жанне Немцовой.
Johnas McCainas
© DELFI / Domantas Pipas

Сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа.

"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", - заявил Маккейн в среду, 11 января, в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова.Интервью" в Вашингтоне.

Но единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным, по словам Маккейна, является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".

"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаках, отметил сенатор.

В то же время он признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы". Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Дональд Трамп вести с Путиным именно такой диалог.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Кандидат на пост главы Пентагона: Путин хочет расколоть НАТО (62)

Jamesas Mattisas
Выдвинутый американским избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Джеймс Мэттис заявил, что российский президент Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО.

В Тбилиси ранение получил зять президента Грузии (1)

В Тбилиси ранение получил зять президента Грузии
Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Тбилиси и ранения родственника главы государства. В больницу был доставлен зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

Трамп: разведка признала ложью доклад о российском компромате (8)

Трамп: разведка признала ложью доклад о российском компромате
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Национальная разведка США изучила опубликованный в СМИ доклад о якобы имеющемся у России компромате на него и признала изложенные в нем сведения выдумкой.

Европарламент решает, считать ли роботов "электронной личностью" (2)

Европарламент решает, считать ли роботов электронной личностью
Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами.

Маккейн не верит в "перезагрузку" отношений с Кремлем (12)

Johnas McCainas
Уже три президента пытались устроить "перезагрузку" отношений с Россией, но Путин по-прежнему понимает только язык силы. Об этом сенатор Джон Маккейн заявил в интервью Жанне Немцовой.
Facebook друзья
Rambler's Top100