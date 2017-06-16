Майк Пенс нанял адвоката для защиты по делу о связях с Россией

Речь идет о бывшем федеральном прокуроре США Ричарде Каллене, который сейчас возглавляет адвокатскую контору McGuire Woods. Каллен ранее защищал интересы ряда высокопоставленных и известных лиц в США.

Представитель Майка Пенса сообщил, что вице-президент провел несколько собеседований с потенциальными кандидатами на роль его юриста.

"Вице-президент полностью сосредоточен на выполнении своих обязанностей и реализации программы президента. Он надеется на скорое завершения этого дела", — заяавил пресс-секретарь Майка Пенса.

В четверг американкие СМИ сообщили, что специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование в отношении Дональда Трампа из-за подозрений, что президент пытался воспрепятствовать правосудию.

По данным СМИ, Мюллер намерен провести серию интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, чтобы установить, действительно ли Трамп пытался заставить бывшего главу ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении экс-советника президента Майкла Флинна.

Как следует из заявлений источников газет New York Times, Washington Post, и Wall Street Journal, спецпрокурор поговорит с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом, его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом и директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

Сам Трамп называет это расследование "величайшей охотой на ведьм в отношении политика в истории Америки".

Мюллер возглавил расследование ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США и возможных связях команды Трампа с Кремлем после увольнения Джеймса Коми с поста главы ФБР в мае.

В начале недели стало известно, что Мюллер привлекает к расследованию юридических тяжеловесов, например Джеймса Куорлса, который в 1970-х годах принимал участие в расследовании Уотергейтского скандала.

Ричард Каллен ранее представлял в суде интересы экс-главы ФИФА Степпа Блаттера, бывшего члена палаты представителей Тома Делея и фотомодели Элин Нордегрен, бывшей жены гольфиста Тайгера Вудса. Также Каллен был вовлечен в расследование таких скандалов как Иран-контрас и Уотергейт.

В конце мая Дональд Трамп нанял своего давнего юрисконсульта Марка Касовица в качестве адвоката, который будет представлять его интересы при расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Марк Касовиц известен жестким стилем ведения дел и готовностью судиться с прессой.

Касовиц и основанная им фирма Kasowitz, Benson, Torres LLP работает с Трампом уже более десяти лет. Адвокаты фирмы представляли Трампа в бракоразводных процессах, участвовали в юридическом сопровождении сделок и консультировали его во время президентской кампании.