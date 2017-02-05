"Луврский террорист" отказался разговаривать со следствием

Выходец из Египта, напавший на военного в Париже, пришел в сознание. Он предпочел не отвечать на вопросы следователей.

Предполагаемый террорист, атаковавший военнослужащего в Париже близ Лувра, отказался давать показания. После того как выходец из Египта пришел в сознание, следователи попытались его допросить, однако он не ответил на их вопросы, сообщают французские СМИ в воскресенье, 5 февраля, со ссылкой на источники в следственных кругах.

"Первый допрос состоялся сегодня утром, но он оказался коротким. В настоящий момент он отказывается разговаривать со следователями", - заявил собеседник агентства Reuters. Следствие установило личность подозреваемого. По информации Reuters, это 29-летний выходец из Египта Абдулла Реда аль-Хамами.

Между тем отец предполагаемого преступника не считает своего сына террористом. По его словам, он ведет обычную жизнь, женат и воспитывает сына. "Если докажут его вину, то Бог будет с нами. Но если он невиновен, они должны будут перед нами извиниться", - заявил он.

Нападение на солдата военного патруля, охранявшего вход в Лувр, произошло в пятницу, 3 февраля. Неизвестный злоумышленник набросился с ножом на патрульного при попытке проверить содержимое его рюкзака. Военнослужащий открыл огонь и тяжело ранил нападавшего. По данным полиции, злоумышленник получил пять пулевых ранений, одно из них - в живот, и в критическом состоянии был доставлен в больницу неподалеку от музея. Второй патрульный был легко ранен.