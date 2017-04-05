LTV7: Во время теракта в Петербурге пострадал гражданин Латвии

Гражданин Латвии был доставлен в Елизаветинскую больницу на скорой, заявил телеканалу заведующий кардиологическим отделением Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Евгений Рыбин. По его словам, пациент проходил кардиологическое обследование. Состояние пациента было признано удовлетворительным, его уже выписали из стационара. Более подробная информация будет озвучена в передаче "Сегодня вечером" в 19.00.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ранее заявлял, что среди пострадавших есть всего три иностранца (остальные — россияне) — это граждане Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. Во вторник вечером в стационарах города находилось 50 пациентов, десять из них - в тяжелом состоянии.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщили в Следственном комитете РФ, взрывное устройство, по предварительным данным, привел в действие один из пассажиров. Личность исполнителя уже установлена — это выходец из Киргизии, этнический узбек.

По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате теракта погибли 14 человек.