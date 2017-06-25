"Лондонский глаз" эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда

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bbcrussian.com
воскресенье, 25 июня 2017 г. 18:05
Лодонская полиция эвакуировала людей с популярной у туристов достопримечательности "Лондонский глаз" и с Вестминстерского причала из-за неразорвавшегося снаряда времен одной из мировых войн.
© Foto / Kristina Tišikaitė

Полицейских вызвали около 10:30 по местному времени (11:30 по Гринвичу), после того как на берегу Темзы был найден боеприпас, предположительно, времен Первой или Второй мировой войны.

Правоохранительные органы оцепили район на 40 минут. Сейчас оцепление снято.

В полиции сказали, что вернутся на место во время отлива, чтобы достать снаряд.

"Лондонский глаз" - одно из крупнейших колес обозрения в Европе. В год его посещают почти четыре миллиона человек.

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